Юрист раскрыл нюанс диагностики подержанной машины перед покупкой Юрист Русяев: перед покупкой авто нужно сверить пробег с износом руля и педалей

Подержанное авто следует тщательно проверять перед покупкой, в частности, не лишним будет удостовериться в соответствии пробега и реального износа руля и педалей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, особое внимание необходимо уделить тест-драйву и легальности всех изменений, внесенных в конструкцию автомобиля.

Как проверить авто перед покупкой? Толщиномер выявит шпаклевку и вторичный окрас, подъемник — течи, люфты и следы ударов снизу, сканер — ошибки блоков и странные адаптации. Сверьте пробег с износом руля, педалей, сидений, ремней и кнопок — эти детали не умеют «скручивать» себя сами. На тест-драйве прислушайтесь к коробке и подвеске, проверьте торможение и прямолинейность на ровном участке. И обязательно обсудите любые доработки. Если изменения не узаконены, завтра этим займутся уже инспекторы, а не продавец, — пояснил Русяев.

Ранее сообщалось, что житель Калининграда купил автомобиль, находившийся в розыске. Машина обошлась мужчине в 2 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли автомобиль у покупателя. Тот был вынужден обратиться в суд за возмещением ущерба.