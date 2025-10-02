Калининградцу продали находившийся в розыске автомобиль

Житель Калининграда купил автомобиль, находившийся в розыске, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Калининградской области. Машина обошлась мужчине в 2 млн рублей.

Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов изъяли автомобиль у покупателя. Тот был вынужден обратиться в суд за возмещением ущерба. Договор с продавцом расторгли, его обязали вернуть полученные за машину средства.

Уточняется, что на банковские счета и 12 транспортных средств продавца был наложен арест, чтобы побудить его погасить долг. В результате покупателю были возвращены все потраченные денежные средства.

