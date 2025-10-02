Москвич угнал машину такси прямо на глазах у ее водителя В Москве пассажир угнал машину такси, угрожая водителю ножом

В Москве полицейские задержали подозреваемого в угоне такси, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По предварительной информации, он угрожал водителю ножом.

Коллеги из УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве и сотрудники из ОМВД России по району Дорогомилово города Москвы задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси, — говорится в сообщении.

По информации представителя МВД, в ходе поездки пассажир извлек из рукава своей куртки предмет, похожий на нож, и направил его на водителя. Мужчина потребовал остановить автомобиль. Водитель был вынужден припарковать машину у одного из зданий на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста выйти из авто, после чего сам занял водительское сиденье и скрылся с места инцидента.

Полицейские обнаружили автомобиль и арестовали подозреваемого в Наставническом переулке. Началось расследование уголовного дела о разбое. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Михайловске Ставропольского края 29-летний мужчина подрался с водителем такси из-за стоимости услуги. Он избил водителя и похитил все его деньги. Полицейские установили личность нападавшего, его задержали и завели на него уголовное дело за грабеж.