Россиянин избил таксиста из-за дорогой поездки

Несогласный со стоимостью услуги 29-летний житель Михайловска Ставропольского края подрался с водителем такси и скрылся с его деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Полицейские установили, что во время движения нападавший изменял пункт назначения.

Мужчина передал заявителю одну тысячу рублей, а когда получал сдачу, выхватил у него из рук все денежные средства, несколько раз ударил потерпевшего по лицу и скрылся, — говорится в сообщении ведомства.

Местонахождение неизвестного установили. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

