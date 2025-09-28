Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 19:18

Россиянин избил таксиста из-за дорогой поездки

Житель Ставрополья избил таксиста из-за дорогой поездки и забрал деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несогласный со стоимостью услуги 29-летний житель Михайловска Ставропольского края подрался с водителем такси и скрылся с его деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Полицейские установили, что во время движения нападавший изменял пункт назначения.

Мужчина передал заявителю одну тысячу рублей, а когда получал сдачу, выхватил у него из рук все денежные средства, несколько раз ударил потерпевшего по лицу и скрылся, — говорится в сообщении ведомства.

Местонахождение неизвестного установили. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Приморье мигрант-таксист сперва пытался изнасиловать женщину, а потом напал с ножом на ее мужа. После нескольких полученных ножевых ранений и ответных выстрелов в воздух пострадавшему пришлось выстрелить в агрессора, но теперь тот требует компенсацию.

