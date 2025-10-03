Теплый рекорд установился на территории Владивостока Температура воздуха во Владивостоке поднялась до 23 градусов и побила рекорд

Во Владивостоке зафиксирована аномально высокая температура воздуха для начала октября. Столбики термометров поднялись до отметки +23,5 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий температурный рекорд, державшийся более ста лет, сообщили в Примгидромете.

Согласно сообщению метеорологической службы, предыдущий максимум температуры для 2 октября составлял +22,5 градуса Цельсия и был установлен еще в 1917 году. Таким образом, исторический рекорд был превышен ровно на один градус. Синоптики отмечают, что для приморского региона начало октября традиционно характеризуется резкими погодными изменениями, когда теплые дни могут внезапно смениться похолоданием.

Метеорологи обращают внимание, что текущие погодные условия во Владивостоке сохраняют по-летнему теплый характер, хотя в любой момент может произойти резкая смена температурного режима. Для этого времени года характерны так называемые «погодные качели».

