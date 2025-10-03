Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 05:22

Теплый рекорд установился на территории Владивостока

Температура воздуха во Владивостоке поднялась до 23 градусов и побила рекорд

Вид на Владивосток Вид на Владивосток Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Во Владивостоке зафиксирована аномально высокая температура воздуха для начала октября. Столбики термометров поднялись до отметки +23,5 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий температурный рекорд, державшийся более ста лет, сообщили в Примгидромете.

Согласно сообщению метеорологической службы, предыдущий максимум температуры для 2 октября составлял +22,5 градуса Цельсия и был установлен еще в 1917 году. Таким образом, исторический рекорд был превышен ровно на один градус. Синоптики отмечают, что для приморского региона начало октября традиционно характеризуется резкими погодными изменениями, когда теплые дни могут внезапно смениться похолоданием.

Метеорологи обращают внимание, что текущие погодные условия во Владивостоке сохраняют по-летнему теплый характер, хотя в любой момент может произойти резкая смена температурного режима. Для этого времени года характерны так называемые «погодные качели».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло частичное обрушение железобетонных конструкций в здании Промышленного колледжа энергетики и связи. Инцидент случился в ходе проведения строительно-монтажных работ. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, где зафиксированы последствия обрушения.

осень
Владивосток
погода
рекорды
