03 октября 2025 в 06:05

Заготовка на зиму по-татарски: готовим баклажаны «Татарская песнь»

Баклажаны «Татарская песнь» — это одна из самых колоритных заготовок татарской кухни. Овощи в этом рецепте получаются пряными, ароматными и слегка остренькими, с насыщенным вкусом специй и зелени. Такая закуска отлично подходит к мясу, картофелю или просто к свежему хлебу.

Для приготовления возьмите 2 кг баклажанов среднего размера. Нарежьте кружочками толщиной около 1 см, слегка подсолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем обжарьте кусочки на растительном масле до лёгкой золотистой корочки.

Тем временем подготовьте маринад. Пропустите через мясорубку 1 кг спелых помидоров, 300 г болгарского перца и 200 г острого перца. Добавьте 200 г чеснока и пучок свежей зелени — петрушки, укропа, кинзы. Посолите по вкусу (около 2 ст. л. соли), всыпьте 2–3 ст. л. сахара и влейте 100 мл 9%-го уксуса. Массу доведите до кипения и проварите 10–15 минут.

Обжаренные баклажаны переложите слоями в стерилизованные банки, заливая горячим маринадом. Сверху добавьте по листику лавра и закатайте крышками. Переверните банки, укутайте до полного остывания.

Через пару недель баклажаны «Татарская песнь» будут готовы: насыщенные, ароматные и с лёгкой остротой. Они прекрасно хранятся всю зиму и всегда украсят стол.

  • Совет: для более нежного вкуса часть острого перца можно заменить сладким, а любителям пряных нот стоит добавить немного кориандра или базилика.

Анастасия Фомина
А. Фомина
