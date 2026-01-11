Омлет с рисом: сытный, сбалансированный завтрак с яйцами — зарядит энергией надолго

Омлет с рисом — это сытное и сбалансированное блюдо, которое идеально подходит для плотного завтрака или быстрого ужина. Такой прием пищи зарядит энергией надолго.

Его вкус — это сочетание нежного, воздушного яичного «одеяла» на сливках и пикантной сочной начинки из риса, слегка пропитанного соусом терияки, с добавлением свежего помидора и тягучего сыра.

Для приготовления понадобится: 3–4 яйца, 100 мл сливок или молока, 150 г отварного риса, 1–2 ст. л. соуса терияки (по желанию), 1 небольшой помидор, 30–50 г твердого сыра, соль, перец. Отварной рис смешайте с соусом терияки. Яйца взбейте со сливками, солью и перцем до однородности. На сковороду вылейте яичную смесь, распределите. Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты, пока середина почти не схватится, но верх будет еще немного влажным. На одну половину омлета выложите ровным слоем рис, сверху — тонкие дольки помидора и тертый сыр. Лопаткой аккуратно накройте начинку второй, свободной половиной омлета. Накройте крышкой и готовьте еще 1–2 минуты, чтобы сыр начал плавиться.

