Больше никаких яичниц на завтрак: готовлю пуляр с сыром — воздушный французский омлет, нежный и очень сытный

Пуляр — это не просто яичница, а настоящее французское кулинарное искусство! Весь секрет в том, чтобы белки были взбиты в устойчивые пики, а готовка происходила под крышкой на самом медленном огне. Это позволяет омлету равномерно пропечься, не теряя свой объем, и сохранить ту самую нежную, пористую структуру.

3 яйца аккуратно разделяю на белки и желтки. Желтки смешиваю с 2 ст. л. молока, солью, перцем и рубленой зеленью. Белки взбиваю миксером в крепкую устойчивую пену.

Сковороду смазываю 1/2 ч. л. сливочного масла. Выливаю желтковую смесь и жарю 1-2 минуты до легкого схватывания. Сверху равномерно распределяю взбитые белки, посыпаю 30 г тертого сыра. Накрываю крышкой и готовлю на минимальном огне 7–10 минут. Аккуратно складываю омлет пополам и подаю сразу.

