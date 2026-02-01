Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:30

Омлетная смесь с ветчиной и перцем — выливаю в корзиночки из лаваша. Быстрый завтрак на сковороде «два в одном»

Фото: D-NEWS.ru
Омлетная смесь с ветчиной и перцем — выливаю в корзиночки из лаваша. На сковороде под крышкой — быстрый завтрак «два в одном». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, сытного и необычного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые корзинки из лаваша и нежная, сочная омлетная начинка с кусочками ветчины и ароматом перца, которые скрепляют все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 3 яйца, 80 г ветчины, 2 ст. л. молока, соль, молотый черный перец, сливочное масло для жарки. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем. Ветчину нарежьте мелкими кубиками и добавьте в яичную смесь. Круглые листы лаваша аккуратно уложите в небольшие смазанные маслом сковороды или формочки, чтобы получились корзинки с бортиками. Равномерно разлейте омлетную смесь по корзинкам. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 7–10 минут до полного схватывания яичной массы. Подавайте горячими, прямо в лавашных корзинках.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
