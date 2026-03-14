14 марта 2026 в 09:35

Никаких больше каш. В пост готовлю омлет без яиц: пышный, румяный и очень сытный

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для постного завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что овощная основа с манкой создает текстуру, удивительно напоминающую классический омлет, а специи и зелень придают яркий, насыщенный вкус.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая «омлетная» основа с хрустящими краями и нежной, мягкой серединкой, в которой чувствуются сочные кусочки кабачка и аромат свежей зелени. Блюдо настолько вкусное и сытное, что даже те, кто не постится, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: один молодой кабачок (около 300 граммов), три столовые ложки манной крупы, две столовые ложки муки, три столовые ложки растительного масла, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу. Кабачок вымойте и натрите на крупной терке вместе с кожурой.

Переложите в миску, слегка посолите и оставьте на 5–7 минут, чтобы выделился сок. Затем добавьте манку, муку, мелко рубленную зелень и перец, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кабачковую массу, разровняйте лопаткой и жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до золотистого цвета. Аккуратно переверните с помощью тарелки и обжарьте с другой стороны еще 3–4 минуты. Подавайте горячим.

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
ужины
омлеты
Мария Левицкая
