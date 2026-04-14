Котлеты — в прошлом: куриные колбаски с овощами и зеленью — лучшее, что можно сделать из фарша

Куриные колбаски — это сочная, ароматная и полезная альтернатива магазинным сосискам и скучным котлетам. Это блюдо любят и дети, и взрослые, а готовится оно за 15 минут. Попробовав раз, вы оставите котлеты в прошлом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, луковица, болгарский перец, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: лук, болгарский перец и зелень мелко нарежьте. В миске смешайте фарш с овощами и зеленью, добавьте соль, перец и паприку. Тщательно вымесите массу. Влажными руками сформируйте небольшие колбаски. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте колбаски со всех сторон до золотистой румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими с любым гарниром.

