31 марта 2026 в 19:46

Превращаю котлеты в праздничное блюдо — все просят добавки, а я лишь добавила пару ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Превратить обычные котлеты в праздничное горячее, от которого все будут просить добавки, — проще простого! Секрет в аппетитной шапочке из пары простых ингредиентов, которая делает мясо невероятно сочным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица (для фарша), 2 луковицы для шапочки, 2 моркови, 200 г сметаны, 1 яйцо, соль, перец, паприка, зелень.

Рецепт: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и паприкой. Сформируйте котлеты и выложите на противень. Для шапочки лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. В миске смешайте сметану, яйца, соль, перец и рубленую зелень, добавьте обжаренные овощи. Выложите шапочку на каждую котлету. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Подавайте котлеты с любым гарниром и готовьте их побольше, потому что все будут просить добавки.

Ранее стало известно, как приготовить зразы по упрощенному рецепту.

Проверено редакцией
Котлеты, которые всегда получаются: проверенный рецепт от шефа
Вкуснее надоевших мясных: капустные котлеты с беконом — сочные внутри и с аппетитной корочкой без лишней возни
Порционное горячее в лодочках — картошка, курица и 7 минут на сборку. Вкусная идея для обеда или ужина
Заливаю курицу кефиром и выкладываю на картофель — семья в восторге: горячее на большую компанию
Борщ больше не делаю. Готовлю картофельный суп по-немецки со сливками и колбасой — бархатистый и согревающий
котлеты
рецепты
горячее
ужины
Дарья Иванова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
