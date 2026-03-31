Превращаю котлеты в праздничное блюдо — все просят добавки, а я лишь добавила пару ингредиентов

Превратить обычные котлеты в праздничное горячее, от которого все будут просить добавки, — проще простого! Секрет в аппетитной шапочке из пары простых ингредиентов, которая делает мясо невероятно сочным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица (для фарша), 2 луковицы для шапочки, 2 моркови, 200 г сметаны, 1 яйцо, соль, перец, паприка, зелень.

Рецепт: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и паприкой. Сформируйте котлеты и выложите на противень. Для шапочки лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. В миске смешайте сметану, яйца, соль, перец и рубленую зелень, добавьте обжаренные овощи. Выложите шапочку на каждую котлету. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Подавайте котлеты с любым гарниром и готовьте их побольше, потому что все будут просить добавки.

Ранее стало известно, как приготовить зразы по упрощенному рецепту.