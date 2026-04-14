Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 18:00

Нарезаю мясо и заворачиваю — нежные сочные рулетики получаются вкуснее мяса по-французски

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нарезаю мясо очень тонко, заворачиваю рулетом и получаю блюдо, которое по вкусу и внешнему виду не уступает ресторанному. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного стола или романтического ужина, когда хочется удивить близких чем-то изысканным, но без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежные сочные рулетики с золотистой корочкой, а внутри — ароматная начинка из сыра, зелени и чеснока, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свиной или говяжьей вырезки, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки. Мясо нарежьте очень тонкими ломтиками (лучше немного подмороженным), отбейте, посолите и поперчите. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с измельченным чесноком и рубленой зеленью. Выложите начинку на каждый ломтик мяса, сверните плотным рулетиком, закрепите зубочисткой.

Обжарьте рулетики на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и томите на медленном огне 10–15 минут. Подавайте горячими — эти рулетики исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Хватит мучиться с пирожками и беляшами: сочные улитки с мясом на сковороде — семья сядет и подсядет
Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога
От улова до шедевра с дымком: секреты копчения рыбы и мяса своими руками
Складываю всё в казан и отдыхаю: мясной соус для любого гарнира — минимум действий, максимум вкуса
Лодочки из куриной грудки: от такого ужина не потолстеешь — всего 110 ккал
рецепты
мясо
ужины
рулетики
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном
Главреда российского медиа задержали за взяточничество
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.