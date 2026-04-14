Нарезаю мясо и заворачиваю — нежные сочные рулетики получаются вкуснее мяса по-французски

Нарезаю мясо очень тонко, заворачиваю рулетом и получаю блюдо, которое по вкусу и внешнему виду не уступает ресторанному. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного стола или романтического ужина, когда хочется удивить близких чем-то изысканным, но без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежные сочные рулетики с золотистой корочкой, а внутри — ароматная начинка из сыра, зелени и чеснока, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свиной или говяжьей вырезки, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки. Мясо нарежьте очень тонкими ломтиками (лучше немного подмороженным), отбейте, посолите и поперчите. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с измельченным чесноком и рубленой зеленью. Выложите начинку на каждый ломтик мяса, сверните плотным рулетиком, закрепите зубочисткой.

Обжарьте рулетики на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и томите на медленном огне 10–15 минут. Подавайте горячими — эти рулетики исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

