Жена Михаила Ширвиндта поделилась фото «без ничего» с отдыха

Жена шоумена Михаила Ширвиндта Анастасия опубликовала фото «без ничего» в своих соцсетях. На снимке она позирует в ванне с видом на океан. Девушка рассказала подписчикам, что отдыхает вместе с супругом на Бали.

Кто-то в восторге от этого острова, кто-то плюется и уверяет, что больше не приедет. А мне все равно куда, лишь бы с мужем, — говорится в публикации.

Молодая супруга призналась в соцсетях, что училась принимать себя и со временем перестала стесняться. По ее словам, еще несколько лет назад она не смогла бы опубликовать подобное фото, но многое изменилось после ее терапии с психологом.

В начале января стало известно, что Михаил Ширвиндт оказался жертвой мошенников. Он рассказал, что перевел 140 тысяч рублей злоумышленникам. Те представились его друзьями в одном из мессенджеров. Когда же он позвонил другу, то выяснилось, что он ничего не просил.

