08 апреля 2026 в 16:06

Ширвиндт объяснил, почему публично «похоронил» звезду «Сватов» Феклистова

Ширвиндт заявил, что по ошибке сказал о смерти звезды «Сватов» Феклистова

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Телеведущий Михаил Ширвиндт признался, что по ошибке сказал о смерти актера Александра Феклистова, известного по роли в сериале «Сваты», во время записи программы «Гараж» в память о ее бывшем участнике заслуженном артисте России Игоре Золотовицком. В беседе с NEWS.ru он заявил, что неправильно выразился, упоминая друзей, которых уже нет в живых.

Когда я рассказал историю, что никого не осталось в живых из моих друзей, по контексту получилось так, что я упомянул Феклистова. Хотя я имел в виду, конечно, других людей, которых не стало, а он остался единственный [в живых], но как-то это не прозвучало в моем обращении. Поэтому я позвонил Саше и сказал: «Можешь записать историю, что ты жив». И объяснил ему ситуацию. Он и записал. Я очень дружу с ним, часто вижусь. Он живет сейчас не в России. Я постоянно, когда уезжаю за пределы страны, обязательно с ним встречаюсь, — поделился Ширвиндт.

Ранее сообщалось, что во Франции после долгой болезни умер художник Алексей Ги. Ему было 98 лет. Церемония прощания состоится 11 апреля в Кемпере, Бретань. Ги приходился внуком знаменитому русскому импрессионисту Константину Коровину.

Михаил Ширвиндт
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
