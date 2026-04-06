Умер внук импрессиониста Коровина художник Алексей Ги

Во Франции после продолжительной болезни скончался художник Алексей Ги, сообщает РИА Новости. Он был внуком известного импрессиониста Константина Коровина.

Алексею Ги было 98 лет. Художник умер 4 апреля. Прощание запланировано на 11 апреля в городе Кемпер в регионе Бретань.

Алексей Ги родился в семье художников. Его отец также занимался художественной деятельностью в эмиграции. Сам Ги работал преимущественно как пейзажист. Его произведения отмечались наградами на выставках в Париже, Марселе и Женеве. Единственная выставка в России состоялась в Москве в 2020 году при поддержке дипломатического представительства.

Ранее стало известно, что на острове Сен-Мартен умер сын миллиардера Рональда Перельмана и психиатра Анны Чапман. Мальчик по имени Оскар скончался в возрасте 15 лет. Ребенок был долгожданным для семьи. Родители на протяжении продолжительного времени пытались завести детей, и рождение сына стало для них значимым событием. По предварительным данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание.