06 апреля 2026 в 15:50

Умер внук импрессиониста Коровина художник Алексей Ги

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Во Франции после продолжительной болезни скончался художник Алексей Ги, сообщает РИА Новости. Он был внуком известного импрессиониста Константина Коровина.

Алексею Ги было 98 лет. Художник умер 4 апреля. Прощание запланировано на 11 апреля в городе Кемпер в регионе Бретань.

Алексей Ги родился в семье художников. Его отец также занимался художественной деятельностью в эмиграции. Сам Ги работал преимущественно как пейзажист. Его произведения отмечались наградами на выставках в Париже, Марселе и Женеве. Единственная выставка в России состоялась в Москве в 2020 году при поддержке дипломатического представительства.

Ранее стало известно, что на острове Сен-Мартен умер сын миллиардера Рональда Перельмана и психиатра Анны Чапман. Мальчик по имени Оскар скончался в возрасте 15 лет. Ребенок был долгожданным для семьи. Родители на протяжении продолжительного времени пытались завести детей, и рождение сына стало для них значимым событием. По предварительным данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание.

Культура
Франция
художники
умершие
