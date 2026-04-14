Манник «Любимый» без яиц — пушистый, рассыпчатый и невероятно ароматный. Соседи думают, что пеку бисквит

Беру манку, кефир и муку — и пеку манник, который стал моим любимым благодаря простоте и нежному вкусу. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или чаепития, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: пушистый рассыпчатый пирог с золотистой корочкой, ароматом ванили и лимонной цедры, а внутри — нежная, слегка влажная текстура, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: стакан манной крупы, стакан кефира, стакан муки, стакан сахара, 100 г сливочного масла, чайная ложка ванильного сахара, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, цедра 1 лимона. Манку залейте кефиром и оставьте на 30 минут для набухания.

Масло растопите, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, цедру, перемешайте. Соедините с манно-кефирной смесью, добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Этот манник — настоящая любовь с первого куска.

