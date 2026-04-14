14 апреля 2026 в 15:35

Манник «Любимый» без яиц — пушистый, рассыпчатый и невероятно ароматный. Соседи думают, что пеку бисквит

Фото: D-NEWS.ru
Беру манку, кефир и муку — и пеку манник, который стал моим любимым благодаря простоте и нежному вкусу. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или чаепития, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: пушистый рассыпчатый пирог с золотистой корочкой, ароматом ванили и лимонной цедры, а внутри — нежная, слегка влажная текстура, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: стакан манной крупы, стакан кефира, стакан муки, стакан сахара, 100 г сливочного масла, чайная ложка ванильного сахара, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, цедра 1 лимона. Манку залейте кефиром и оставьте на 30 минут для набухания.

Масло растопите, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, цедру, перемешайте. Соедините с манно-кефирной смесью, добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Этот манник — настоящая любовь с первого куска.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Вместо скучных кексов — этот манник на йогурте: получается нежным, как суфле. И ни грамма муки
Это восточное чудо готовится на раз-два-три! Арабский манник «Басбуса»: нежнее и сочнее запеканки
Мини-хачапури в духовке за 5 минут: быстрые маленькие лепешки из творога и сыра. Когда хочется чего-то вкусного без лишней возни
Привезла рецепт из Финляндии. Мука, картошка и чуток фарша — обалденные лепешки к чаю готовы
Забыла о лепке: эти пирожки-рулетики с капустой готовятся быстрее и проще обычных. Просто завернуть и обжарить
манник
завтраки
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
