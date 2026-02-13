Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске

В Новосибирске ликвидировали нелегальный пивзавод, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Напиток разливали без обязательной маркировки и постановки на учет в государственной информационной системе.

В ведомстве рассказали, что в ходе обыска сотрудники изъяли 19 тыс. литров нелегальной продукции. Образцы алкоголя направили на экспертизу, чтобы установить уровень безопасности для потребителей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности организаторов предприятия.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов. Всего в ходе обыска изъяли около 20 тыс. единиц нелегальных товаров — общая стоимость продукции составила 80 млн рублей.