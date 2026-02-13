Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 13:27

Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске ликвидировали нелегальный пивзавод, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Напиток разливали без обязательной маркировки и постановки на учет в государственной информационной системе.

В ведомстве рассказали, что в ходе обыска сотрудники изъяли 19 тыс. литров нелегальной продукции. Образцы алкоголя направили на экспертизу, чтобы установить уровень безопасности для потребителей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности организаторов предприятия.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов. Всего в ходе обыска изъяли около 20 тыс. единиц нелегальных товаров — общая стоимость продукции составила 80 млн рублей.

Новосибирск
алкоголь
продукция
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Появились кадры, как московское метро уходит под воду
Американский хоккеист назвал Олимпиаду без участия россиян неполноценной
«Не имеют того эффекта»: министр спорта Крыма об Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.