Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне

Существует целый список цветов, которые можно сеять прямо по снегу в феврале или марте, чтобы получить цветущую клумбу уже в июне.

Такой метод идеально подходит для холодостойких однолетников и некоторых многолетников, семена которых нуждаются в естественной стратификации — промораживании и оттаивании. Классический пример — календула. Ее крупные, семена обладают отличной всхожестью и не боятся холода. Когда вы рассыпаете их по снегу в конце февраля или марте, они вмерзают в ледяную корку, а с началом оттепели постепенно таят и втягиваются в оттаявшую землю, проходя идеальную подготовку к прорастанию.

Но не только календула подходит для этого. Таким же образом можно сеять васильки, однолетние дельфиниумы, эшшольцию, космею, львиный зев, алиссум и даже некоторые сорта неприхотливых однолетних астр. Главное правило — сеять по поверхности, не заделывая глубоко в землю, и использовать сухие семена, чтобы они не проклюнулись преждевременно во время оттепели. Всходы появятся, как только почва прогреется, и будут невероятно крепкими и закаленными.

