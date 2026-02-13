Военком открыл стрельбу по мужчине Сотрудник ТЦК открыл стрельбу во время мобилизации в Черкасской области

Сотрудник ТЦК открыл стрельбу по гражданскому во время силовой мобилизации в Черкасской области на Украине, сообщило украинское издание «Время.ua».О пострадавших сведений нет.

В Черкасской области сотрудник ТЦК стрелял во время силовой мобилизации мужчины на шиномонтаже, – говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук. Люди жалуются на незаконное ограничение свободы при задержании, принудительное доставление в военкоматы и формальные медицинские осмотры, констатировал Лубинец.

До этого историк Марта Гавришко заявила, что Киев фактически вступил в противостояние с женщинами, протестующими против отправки украинцев на фронт. По ее словам, украинские женщины вполне могут пошатнуть власть президента Украины Владимира Зеленского. В качестве примера жестокости сотрудников ТЦК она упомянула расстрел двух пожилых женщин, которые пытались защитить мужчину от мобилизации.