13 февраля 2026 в 13:20

«Не имеют того эффекта»: министр спорта Крыма об Олимпиаде

Крымский министр Торубарова: ОИ лишились из-за отсутствия спортсменов из РФ

Ольга Торубарова Ольга Торубарова Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Олимпиада лишилась того эффекта и зрелищности, который был раньше, на фоне отсутствия российских спортсменов, заявила министр спорта Крыма Ольга Торубарова. В эфире телеканала «Крым 24» она подчеркнула, что определенный уровень интереса подогревали именно профессионалы из России.

Без российских спортсменов Олимпийские игры не имеют того эффекта и той зрелищности, которые всегда обеспечивали наши команды, — высказалась министр.

Она обратила внимание, что происходящее сейчас является прямым нарушением прав российских атлетов. Торубарова выразила надежду, что усилия Минспорта России и международных федераций помогут восстановить справедливость.

Российская лыжница Дарья Непряева ранее заявила, что столкнулась со сложностями во время индивидуальной гонки на дистанции 10 километров в рамках Олимпийских игр. Спортсменка призналась, что этот старт оказался самым изнурительным из всех, состоявшихся на данный момент в рамках ОИ.

