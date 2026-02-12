Зимняя Олимпиада — 2026
Непряева впервые высказалась об участии в Олимпиаде

Лыжница Непряева заявила, что гонка Олимпиады на 10 км оказалась сложной

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: РИА Новости
Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что столкнулась со сложностями во время индивидуальной гонки на дистанции 10 километров в рамках Олимпийских игр. В интервью ТАСС она призналась, что этот старт оказался самым изнурительным из всех, состоявшихся на данный момент в рамках ОИ.

Для всех гонка была тяжелой. Здесь очень тяжелый круг, на котором даже негде отдохнуть — даже на спуске не передохнуть. Отдыхаешь уже после финиша, — сказала спортсменка.

Непряева финишировала на 21-м месте. Ее отставание от победительницы гонки, представительницы Швеции Фриды Карлссон, составило почти две минуты. Спортсменка отметила, что стремится пробиться в десятку сильнейших, однако на данный момент реализовать эту цель не получается.

В текущей олимпийской программе у Непряевой остается еще одна возможность проявить себя. Она планирует принять участие в классическом марафоне, который состоится 22 февраля.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко призвал воздержаться от поспешных оценок выступления Непряевой. Он подчеркнул, что даже неудачный старт не может быть основанием для публичной критики и осуждения спортсменки. По его убеждению, подводить итоги следует лишь по окончании всех олимпийских соревнований, оценивая совокупный результат всей команды.

