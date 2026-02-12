Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:45

Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой

Тренер Бородавко попросил не осуждать Непряеву за 21-е место на Олимпиаде

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Критиковать лыжницу Дарью Непряеву за 21-е место на Олимпиаде в Италии преждевременно, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Спортсменка уступила победительнице шведке Фриде Карлссон почти две минуты в гонке на 10 км свободным стилем.

21-е место — это 21-е место. В начале мы очень сильно радовались, когда нас просто допустили до соревнований в нейтральном статусе. А потом, на этапах Кубка мира, ребята стали попадать в десятку, мы постепенно привыкли к этим результатам. А теперь мы требуем от них медалей — любые другие результаты расцениваются как неудача. Но давайте будем последовательными, — сказал Бородавко.

По его словам, даже неудачное выступление не повод клеймить спортсменку. Окончательные выводы стоит делать после завершения Олимпиады, оценивая результаты всей сборной. Тренер добавил, что команда продолжает готовиться к концовке сезона и следующему спортивному циклу.

Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. Ранее она заняла 17-е место в скиатлоне и 36-е в спринте, не пробившись в четвертьфинал. При этом лыжница — двукратная чемпионка России и победительница юниорского чемпионата мира 2022 года.

Ранее Непряева показала 21-й результат в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд. Золотую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон, финишировавшая с результатом 22 минуты 49,2 секунды.

Россия
Олимпиада
лыжный спорт
Юрий Бородавко
