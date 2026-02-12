Стал известен результат лыжницы Непряевой в олимпийской «разделке» на 10 км

Стал известен результат лыжницы Непряевой в олимпийской «разделке» на 10 км Лыжница Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева показала 21-й результат в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, сообщили организаторы соревнований. Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд.

Золотую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон, финишировавшая с результатом 22 минуты 49,2 секунды. Серебро досталось ее соотечественнице Эббе Андерссон, уступившей лидеру 46,6 секунды, бронзу взяла американка Джессика Диггинс с отставанием 49,7 секунды.

Карлссон ранее уже побеждала на этой Олимпиаде, выиграв скиатлон. Непряева в той же дисциплине показала 17-й результат, а в спринте классическим стилем финишировала 36-й.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».