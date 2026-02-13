Погода в Москве в субботу, 14 февраля: ждать ли слякоти и мощных ливней

Погода в Москве в субботу, 14 февраля: ждать ли слякоти и мощных ливней

В Москве и Московской области завтра, 14 февраля, столбики термометров поднимутся до +3 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 14 февраля

В Москве завтра, 14 февраля, столбики термометров поднимутся до +3 градусов в дневные часы.

«14 февраля ночью и днем облачно, небольшие осадки, по области местами умеренные (дождь, мокрый снег), по области местами гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве в течение суток — от +1 до +3 градусов, по области — от +2 до +3 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в российской столице будет стоять относительно теплая погода.

«В субботу сохранится оттепельная и слякотная погода, снова пройдут осадки в разном агрегатном состоянии, в течение суток — около нуля градусов, то есть от −2 до +2 градусов. В воскресенье скажется влияние холодного атмосферного фронта, осадки постепенно перейдут в твердую фазу, то есть в заряды снега, температура воздуха понизится до −3 градусов, на дорогах постепенно образуется опасное явление погоды — гололедица», — добавил синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −17 градусов.

«14 февраля будет облачная погода. Ночью небольшой, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Местами метель. Ветер северо-восточный, северный, умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от −14 до −12 градусов. Температура днем — от −10 до −8 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеоцентров, в Северной столице 14 февраля температура останется низкой — от −15 до −19 градусов, и лишь в ночь на воскресенье начнется потепление. Осадков при этом не ожидается, небо будет ясным.

Читайте также:

Снежный ливень и холод до −15? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Пронизывающий ветер и холод до −8? Погода в Москве в марте: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 13 февраля: что завтра, давление, риск инсульта