Свекольные чипсы в духовке — хрустящие и яркие: готовим без масла!

Эти чипсы готовятся без масла, поэтому остаются легкими и низкокалорийными. Секрет в том, чтобы нарезать свеклу максимально тонко и запекать при низкой температуре. Это отличный способ накормить семью полезным снеком без лишних усилий.

Очистите две средние свеклы, нарежьте их тонкими кружочками (используйте овощечистку для удобства). Противень предварительно покройте пергаментом или ковриком для выпечки. Положите на него кусочки свеклы, посолите и посыпьте паприкой по вкусу. Можете использовать и другие приправы, например итальянские травы.

Отправьте в духовку на 40 минут при 120 °C, перевернув один раз, чтобы хрустели и с той, и с другой стороны.

Совет: для разнообразия добавьте щепотку чесночного порошка или сушеного укропа.

