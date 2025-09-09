Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сливовый соус — к мясу, сыру или десерту: готовим за 15 минут

Соус из слив: простой рецепт Соус из слив: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот соус — универсальная заправка, которая выручит, когда нужно быстро подать что-то вкусное к ужину. Он одинаково хорошо сочетается с жареным мясом, мягким сыром или творожной запеканкой. Готовится из простых ингредиентов, которые есть в сезон, и хранится в холодильнике до четырех недель.

Возьмите 500 г спелых слив (подойдут даже слегка перезрелые), удалите косточки и нарежьте кубиками. Положите в сотейник, добавьте 50 г сахара, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. соли, щепотку молотого перца и 1 ч. л. молотого имбиря. Если любите острое — добавьте половину мелко нарезанного перца чили.

Варите на медленном огне 15 минут, пока сливы не разварятся и соус не загустеет. Протрите через сито или измельчите блендером до однородности. Перелейте в чистую банку, остудите и храните в холодильнике.

  • Совет: для более нежной текстуры добавьте в конце варки 1 ст. л. сливочного масла — оно смягчит кислинку.

7 лучших рецептов со сливами на зиму — от сладкого варенья до соуса.

