7 лучших рецептов со сливами на зиму: от сладкого варенья до соуса

7 лучших рецептов со сливами на зиму: от сладкого варенья до соуса

Сливы — идеальная основа для зимних заготовок. Мы собрали 7 проверенных рецептов: от классического варенья до оригинального соуса к мясу. Все варианты просты в приготовлении и гарантированно порадуют вас зимой.

Варенье из слив дольками

Килограмм спелых слив (лучше сорта венгерка) моем, разрезаем пополам, удаляем косточки. Засыпаем 1,2 кг сахара и оставляем на 6–8 часов. Ставим на медленный огонь, ждем закипания, снимаем пену. Варим полчаса, иногда помешивая. Добавляем сок половины лимона, разливаем по стерильным банкам, закатываем. Варенье получается прозрачным, с нежными дольками.

Компот из слив без стерилизации

На трехлитровую банку берем 500 г слив, 250 г сахара. Сливы моем, надрезаем с одной стороны (чтобы не лопнули). Укладываем в банку, засыпаем сахаром, заливаем кипятком. Накрываем крышкой, оставляем на 15 минут. Сливаем воду в кастрюлю, кипятим 2–3 минуты, снова заливаем в банку. Закатываем, переворачиваем, укутываем до остывания. Компот хранится при комнатной температуре.

Варенье из слив: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные сливы с чесноком и перцем

Килограмм плотных слив моем, каждый плод надрезаем сбоку. В банки укладываем по 3 зубчика чеснока, 5 горошин душистого перца, веточке укропа. Плотно заполняем сливами. Для маринада: на литр воды — 100 г сахара, 50 г соли, 150 мл уксуса 9%. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 15 минут, закатываем. Идеальная закуска к мясу.

Сливовый соус ткемали

Килограмм кислых слив (например, ткемали) варим с небольшим количеством воды до мягкости. Протираем через сито. Добавляем 3 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. молотого кориандра, щепотку острого перца. Варим 10 минут, в конце добавляем 50 мл уксуса. Разливаем по банкам, храним в холодильнике. Настоящий грузинский соус к шашлыку.

Сливовое повидло с корицей

Два килограмма слив варим со стаканом воды до размягчения. Протираем через сито, добавляем килограмм сахарного песка, 1 ч. л. корицы. Варим на медленном огне, помешивая, до загустения (около часа). Разливаем по стерильным банкам, закатываем. Идеально для выпечки и бутербродов.

Сливовое повидло: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сливовый джем с желатином

Для приготовления вам понадобится всего три ингредиента: 1 кг сочных слив, 1 кг сахарного песка и 10 г желатина. Начните процесс с тщательной очистки слив от косточек — этот шаг критически важен для получения однородной текстуры джема. Сливы засыпьте сахаром, оставьте на 4 часа. Потом проварите джем: пусть закипит, варите 15 минут, иногда помешивая. Замочите желатин по инструкции. Когда джем остынет, слегка подогрейте его снова и введите набухший желатин, тщательно перемешивая до полного растворения. Финальный шаг — разложить готовый джем по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Сливы в сиропе

Этот рецепт позволяет сохранить сливы в первозданном виде, наслаждаясь ими как самостоятельным десертом. Возьмите 1 кг плотных слив и сироп из 500 г сахара и 500 мл воды. Сливы надрежьте поперёк, чтобы они лучше пропитались. Плотно уложите их в стерилизованные банки. В кастрюле соедините воду и сахар, дождитесь, пока закипит, и варите 5 минут. Залейте сливы горячим сиропом. Накройте банки крышками, стерилизуйте 15–20 минут в кипящей воде. Закатайте.

Советы по приготовлению

Выбирайте слегка недозрелые сливы для маринования и компотов.

Для варенья и повидла подойдут спелые и даже перезрелые плоды.

Храните заготовки в темном прохладном месте.

Посмотрите подборку рецептов варенья из груш у нас на сайте.