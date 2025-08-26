Компот из дыни — готовится за 15 минут: рецепт на 3-литровую банку

Этот компот из дыни удивит вас нежным медовым вкусом с освежающими летними нотками и легким мускатным ароматом. Готовится он всего за 15 минут.

Для трехлитровой банки возьмите 500 г спелой дыни, удалите кожуру и семена, нарежьте кубиками. Вскипятите 2,5 л воды, добавьте 200 г сахара (можно уменьшить для менее сладкого варианта) и дыню. Варите 5 минут после закипания, добавьте 1/2 лимона (нарезанного кружками) и щепотку ванилина для аромата. Разлейте кипящий компот по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Через месяц настаивания вкус раскроется полностью — появится насыщенный дынный букет с цитрусовой свежестью. Такой компот особенно хорош охлажденным. Храните в темном месте — напиток сохраняет все полезные свойства дыни и станет витаминным подарком зимой.

Для пикантности можно добавить звездочку бадьяна или палочку корицы при варке — это придаст компоту теплые пряные нотки.

