26 августа 2025 в 10:28

Компот из дыни — готовится за 15 минут: рецепт на 3-литровую банку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот компот из дыни удивит вас нежным медовым вкусом с освежающими летними нотками и легким мускатным ароматом. Готовится он всего за 15 минут.

Для трехлитровой банки возьмите 500 г спелой дыни, удалите кожуру и семена, нарежьте кубиками. Вскипятите 2,5 л воды, добавьте 200 г сахара (можно уменьшить для менее сладкого варианта) и дыню. Варите 5 минут после закипания, добавьте 1/2 лимона (нарезанного кружками) и щепотку ванилина для аромата. Разлейте кипящий компот по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Через месяц настаивания вкус раскроется полностью — появится насыщенный дынный букет с цитрусовой свежестью. Такой компот особенно хорош охлажденным. Храните в темном месте — напиток сохраняет все полезные свойства дыни и станет витаминным подарком зимой.

Для пикантности можно добавить звездочку бадьяна или палочку корицы при варке — это придаст компоту теплые пряные нотки.

Ранее стало известно, как приготовить ароматный яблочный компот.

компоты
дыни
рецепты
напитки
Дарья Иванова
Д. Иванова
