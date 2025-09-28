Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 09:15

Супернапиток для осени и сезона простуд: компот из облепихи и клюквы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компот из облепихи и клюквы — это супернапиток для осени и сезона простуд, который сочетает мощные природные антиоксиданты и витамины.

Рецепт: возьмите 300 г свежей или замороженной облепихи (рекордсмен по витамину С), 200 г клюквы (природный антибиотик), 1 очищенный корень имбиря (3–4 см), 2 ст. л. шиповника и 1 нарезанный дольками лимон с цедрой. Залейте ингредиенты 3 литрами воды, добавьте 100–150 г меда (по вкусу) и варите на медленном огне 15–20 минут после закипания, не допуская бурного кипения. Настаивайте под крышкой 2–3 часа, чтобы напиток впитал всю пользу. Процедите через сито, слегка разминая ягоды.

Вкус получается сбалансированным: терпкая облепиха дает насыщенную основу, клюква добавляет приятную кислинку, имбирная острота согревает, а мед мягко смягчает кислоту. Этот напиток можно хранить в холодильнике до 5 дней и разогревать порционно.

Ранее стало известно, как приготовить джем-желе из облепихи: суперфуд в сезон простуд.

компоты
напитки
рецепты
облепиха
клюква
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.