Супернапиток для осени и сезона простуд: компот из облепихи и клюквы

Компот из облепихи и клюквы — это супернапиток для осени и сезона простуд, который сочетает мощные природные антиоксиданты и витамины.

Рецепт: возьмите 300 г свежей или замороженной облепихи (рекордсмен по витамину С), 200 г клюквы (природный антибиотик), 1 очищенный корень имбиря (3–4 см), 2 ст. л. шиповника и 1 нарезанный дольками лимон с цедрой. Залейте ингредиенты 3 литрами воды, добавьте 100–150 г меда (по вкусу) и варите на медленном огне 15–20 минут после закипания, не допуская бурного кипения. Настаивайте под крышкой 2–3 часа, чтобы напиток впитал всю пользу. Процедите через сито, слегка разминая ягоды.

Вкус получается сбалансированным: терпкая облепиха дает насыщенную основу, клюква добавляет приятную кислинку, имбирная острота согревает, а мед мягко смягчает кислоту. Этот напиток можно хранить в холодильнике до 5 дней и разогревать порционно.

