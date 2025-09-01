Дети хотят в школу и не болеют: витаминный морс без варки

Дети хотят в школу и не болеют: витаминный морс без варки

Витаминный морс — это мощный природный щит против простуд, который укрепит иммунитет ребенка и обеспечит его энергией на весь учебный день. Дети ходят в школу и не болеют!

Напиток обладает ярким вкусом с приятной кислинкой, сладкими ягодными нотками и освежающим ароматом, который нравится даже самым капризным детям.

Для приготовления разомните 200 г замороженных ягод (клюква, облепиха, смородина), залейте 1 л теплой воды (не кипятка!), добавьте 2 ст. л. меда, тонко нарезанный имбирь и щепотку корицы. Настаивайте 30 минут под крышкой, процедите и перелейте в бутылку.

Напиток сохраняет все витамины без варки и станет вкусной альтернативой магазинным сокам! Клюква и облепиха содержат ударную дозу витамина С и антиоксидантов, а имбирь борется с вирусами.

Ранее стало известно, как приготовить компот из яблок и груш без сахара — рецепт на трехлитровую банку.