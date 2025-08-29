Без сахара! Натуральный компот из яблок и груш — рецепт на 3-литровую банку

Без сахара! Натуральный компот из яблок и груш — рецепт на 3-литровую банку

Этот компот из яблок и груш удивит вас естественной сладостью фруктов, легкой кислинкой и насыщенным летним ароматом. Напиток получается освежающим, с тонким вкусом спелых груш и нежной яблочной ноткой. Без сахара!

Рецепт на 3-литровую банку: возьмите 3 средних яблока и 2 груши, тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Уложите фрукты в стерильную банку, заполнив ее на треть. Залейте кипятком до горлышка, прикройте крышкой и оставьте на 15 минут. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте в банку. Повторите процесс еще раз, затем сразу закатайте стерильной крышкой. Переверните банку, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Такой натуральный компот сохраняет все витамины и натуральный вкус фруктов, без лишней сладости. Он отлично утоляет жажду, подходит для тех, кто следит за здоровьем. Храните в прохладном месте — зимой этот вкус лета станет настоящим подарком!

Ранее стало известно, как приготовить компот «Мохито» из клубники: можно использовать замороженные ягоды.