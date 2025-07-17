Освежающий компот «Мохито» из клубники: рецепт на 3-литровую банку

Клубничный компот «Мохито» — это освежающий напиток с ярким вкусом лета, где сладость клубники гармонично сочетается с цитрусовой кислинкой лайма и мятной прохладой.

Рецепт на трехлитровую банку: возьмите 500 г клубники (можно замороженной), 1 лайм (нарежьте кружками), пучок свежей мяты (10–15 веточек) и 150 г сахара. В стерильную банку уложите ягоды, лайм и мяту, залейте кипятком до плечиков, добавьте сахар и закатайте. Переверните банку, укутайте на 12 часов.

Перед подачей компот можно развести минералкой (1:1), тогда у вас получится коктейль с легкой газированной игристостью и тропическим послевкусием. Также можно добавить лед — идеально в жару! Храните в темном месте до шести месяцев.

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