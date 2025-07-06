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06 июля 2025 в 22:01

Компот «Мохито» из ягод крыжовника: рецепт на 3-литровую банку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компот «Мохито» из крыжовника — это удивительный напиток с ярким сочетанием кисло-сладких ягодных ноток и освежающим мятно-лаймовым послевкусием.

Рецепт на 3-литровую банку: возьмите 500 г крыжовника (лучше зеленых сортов), 1 крупный лайм, пучок свежей мяты (30–40 г) и 300 г сахара. Крыжовник промойте, удалите хвостики, лайм нарежьте тонкими кружочками вместе с кожурой.

В стерилизованную банку уложите слоями крыжовник, дольки лайма и веточки мяты. Залейте кипятком до плечиков банки, прикройте крышкой и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и залейте обратно в банку. Сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Зимой этот компот поразит вас свежестью — кислинка крыжовника идеально сочетается с цитрусовыми нотами и мятной прохладой, напоминая любимый коктейль. Подавайте охлажденным — это настоящий витаминный взрыв и прекрасная альтернатива магазинным напиткам!

Ранее стало известно, как приготовить компот из земляники. Кроме ягод понадобится только сахар и щепотка лимонной кислоты.

компоты
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рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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