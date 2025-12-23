Идеально для новогоднего утра: австрийский штрудель с яблоками. Не пирог, а хрустящее полотно с корицей и изюмом

Этот десерт — высшее проявление домашнего кондитерского искусства, где простота ингредиентов компенсируется виртуозной техникой. Его волшебство заключается в невероятно тонком, почти прозрачном тесте, которое после выпечки превращается в хрустящую, слоистую оболочку для сочной ароматной начинки. Каждый кусочек — это идеальный баланс: сладость яблок, пряность корицы, кислинка изюма и ореховый хруст, завернутые в золотистое, тающее во рту тесто.

Для теста вам понадобится: 250 г муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка растительного масла, щепотка соли, 100 мл теплой воды. Для начинки: 1 кг кисло-сладких яблок, 100 г сахара, 100 г изюма, 100 г молотых грецких орехов или сухарей, 1 ч. ложка корицы, сок половины лимона, 50 г сливочного масла. Замесите эластичное тесто из указанных ингредиентов, хорошо его вымесите, смажьте маслом и оставьте под миской на 30 минут. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками, смешайте с лимонным соком, сахаром, корицей, запаренным изюмом и орехами. На большом столе, застеленном скатертью, раскатайте тесто, а затем аккуратно растягивайте его руками от центра к краям, пока оно не станет почти прозрачным. Края можно обрезать. Посыпьте тесто молотыми сухарями, выложите начинку и с помощью скатерти сверните в неплотный рулет, уложив его на противень, застеленный бумагой, колечком или полумесяцем. Смажьте растопленным маслом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35--40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой, с шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.