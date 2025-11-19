Зимний хит! Квашеная капуста с клюквой — яркая, хрустящая, всегда удачная

Квашеная капуста с клюквой — идеальная зимняя закуска, сочетает легкую кислинку и приятный ягодный акцент. Готовится без лишних усилий и отлично хранится в холодильнике.

Для приготовления возьмите кочан белокочанной капусты весом 1,5–2 кг, удалите кочерыжку и нашинкуйте как можно тоньше — тонкая нарезка ускоряет брожение. Добавьте 1 крупную морковь, натертую на крупной терке, и всыпьте 1,5 ст. л. соли без горки. Перетрите капусту руками, пока не появится много сока.

Добавьте 150–200 г клюквы — подойдут и свежая, и замороженная (ее не нужно размораживать заранее). Аккуратно перемешайте смесь, чтобы ягоды распределились равномерно.

Переложите капусту в банку или эмалированную кастрюлю, утрамбовывая слоями так, чтобы сок поднимался наверх. Накройте марлей или крышкой с отверстиями. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Один-два раза в день протыкайте капусту длинной палочкой, чтобы выходил лишний газ.

Через двое суток попробуйте: если вкус стал достаточно кислым, уберите заготовку в холодильник. Чем дольше стоит, тем ярче аромат и плотнее хруст.

Совет: если хотите получить более выраженный ягодный вкус, добавьте не 200 г клюквы, а 250–300 г — капуста станет чуть мягче, но ароматнее.

Факт: клюква богата природными консервантами, поэтому такая капуста хранится дольше обычной и не темнеет.

