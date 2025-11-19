Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:05

Зимний хит! Квашеная капуста с клюквой — яркая, хрустящая, всегда удачная

Квашеная капуста с клюквой: классический рецепт Квашеная капуста с клюквой: классический рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Квашеная капуста с клюквой — идеальная зимняя закуска, сочетает легкую кислинку и приятный ягодный акцент. Готовится без лишних усилий и отлично хранится в холодильнике.

Для приготовления возьмите кочан белокочанной капусты весом 1,5–2 кг, удалите кочерыжку и нашинкуйте как можно тоньше — тонкая нарезка ускоряет брожение. Добавьте 1 крупную морковь, натертую на крупной терке, и всыпьте 1,5 ст. л. соли без горки. Перетрите капусту руками, пока не появится много сока.

Добавьте 150–200 г клюквы — подойдут и свежая, и замороженная (ее не нужно размораживать заранее). Аккуратно перемешайте смесь, чтобы ягоды распределились равномерно.

Переложите капусту в банку или эмалированную кастрюлю, утрамбовывая слоями так, чтобы сок поднимался наверх. Накройте марлей или крышкой с отверстиями. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Один-два раза в день протыкайте капусту длинной палочкой, чтобы выходил лишний газ.

Через двое суток попробуйте: если вкус стал достаточно кислым, уберите заготовку в холодильник. Чем дольше стоит, тем ярче аромат и плотнее хруст.

  • Совет: если хотите получить более выраженный ягодный вкус, добавьте не 200 г клюквы, а 250–300 г — капуста станет чуть мягче, но ароматнее.

  • Факт: клюква богата природными консервантами, поэтому такая капуста хранится дольше обычной и не темнеет.

Квашеная капуста без морковки: простой рецепт.

Читайте также
Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество
Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
Семья и жизнь
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом
Общество
Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Общество
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
капуста
квашеная капуста
рецепты
простой рецепт
кулинария
рецепт
клюква
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ
Как ухаживать за домашним текстилем, чтобы он дольше служил
В Госдуме раскрыли цели удара по Воронежу ракетами ATACMS
Бундесвер провел ночные учения прямо под Берлином
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.