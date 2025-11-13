Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной

Квашеная капуста без морковки Квашеная капуста без морковки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Квашеная капуста без морковки — старинная, простая и очень аутентичная версия любимой закуски.

Чтобы приготовить ее дома, тонко нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты, удалите верхние листья и плотные прожилки. Переложите капусту в большой таз, посыпьте 40 г соли (примерно 2% от веса) и как следует помните руками, пока не выделится достаточное количество сока.

  • Опционально можно добавить 5–6 горошин черного перца, 2 лаврушки и пару зубчиков чеснока — они придадут пикантный аромат.

Переложите капусту в чистую трехлитровую банку, плотно трамбуя деревянной ложкой, чтобы внутри не оставалось воздушных карманов. Сверху поставьте небольшую тарелку и груз — сок должен полностью покрывать капусту.

Оставьте заготовку при комнатной температуре на 2–3 дня. Не забывайте ежедневно протыкать массу длинной шпажкой до дна банки — так уйдет лишний углекислый газ и капуста не приобретет горчинку. Когда вкус станет ярко-кислым, уберите банку в холодильник: процесс брожения замедлится, а текстура сохранится хрустящей.

  • Совет: добавьте в банку несколько ягод клюквы. Они добавят прекрасную кислинку.

Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Разобрались в недавнем материале.

