Джем-желе из облепихи: готовлю на зиму банками — суперфуд в сезон простуд

Джем-желе из облепихи — это не просто сладкая заготовка, а настоящий суперфуд в сезон простуд. Его вкус — это взрывная гармония кисло-сладких ягод с медовыми нотками, напоминает ананас с цитрусовым послевкусием. Готовлю на зиму банками!

Рецепт: протрите 1 кг промытой облепихи через сито, чтобы получить пюре без косточек. Смешайте с 800 г сахара и оставьте на 2 часа для выделения сока. Варите на медленном огне 20–25 минут, постоянно помешивая, до загустения. В конце добавьте сок половины лимона для сохранения яркого цвета. Разлейте горячий джем по стерильным банкам и закатайте.

Этот джем хорош не только к блинам — его можно добавлять в чай, йогурты или использовать как соус к сырной тарелке. Облепиха славится способностью укреплять иммунитет благодаря рекордному содержанию витаминов С, Е и антиоксидантов. Однако помните, что в случае ухудшения состояния здоровья и при признаках простуды необходимо обратиться к врачу.

