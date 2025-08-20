Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 22:30

Арбузный джем: готовьте двойную порцию — это варенье съедают вмиг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбузный джем — это удивительно нежный десерт, где сладость арбуза гармонично сочетается с легкой цитрусовой ноткой. Консистенция получается густой, как у меда, с красивым рубиновым оттенком и свежим ароматом.

Рецепт: возьмите 1 кг арбузной мякоти (без косточек и корки), 500 г сахара, сок 1 лимона, 1 ч. л. ванильного экстракта. Мякоть измельчите блендером, протрите через сито, чтобы убрать волокна. В кастрюле смешайте арбузное пюре с сахаром, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте лимонный сок, уваривайте 30–40 минут, пока масса не уменьшится вдвое и не загустеет. Готовность проверьте каплей на блюдце — она не должна растекаться.

Горячий джем разлейте по стерильным банкам, закройте крышками. Этот арбузный джем хорош к чаю, тостам, сырникам или как топпинг для мороженого. Готовьте сразу двойную порцию — это варенье съедают вмиг.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийное варенье из малины: всего 35 ккал на 100 г.

арбузы
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?
Пауки-осы в Центральной России могут оказаться временным явлением
«Новая угроза»: на Украине признали превосходство российских дронов
В России рассказали, где ВСУ потеряли больше всего бойцов
МУС резко осудил введенные против него новые санкции США
На Украине заявили о серьезных проблемах с молодежью
Израиль может ускорить проведение военной операции
Порошенко счел вступление в НАТО «полезным» для Украины
Новейший фрегат России лишил сна военных США
В Боливии заявили об угрозе контрактам с Россией по литию
В Германии сочли спорным заявление Вадефуля о размещении войск на Украине
Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.