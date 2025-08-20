Арбузный джем: готовьте двойную порцию — это варенье съедают вмиг

Арбузный джем — это удивительно нежный десерт, где сладость арбуза гармонично сочетается с легкой цитрусовой ноткой. Консистенция получается густой, как у меда, с красивым рубиновым оттенком и свежим ароматом.

Рецепт: возьмите 1 кг арбузной мякоти (без косточек и корки), 500 г сахара, сок 1 лимона, 1 ч. л. ванильного экстракта. Мякоть измельчите блендером, протрите через сито, чтобы убрать волокна. В кастрюле смешайте арбузное пюре с сахаром, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте лимонный сок, уваривайте 30–40 минут, пока масса не уменьшится вдвое и не загустеет. Готовность проверьте каплей на блюдце — она не должна растекаться.

Горячий джем разлейте по стерильным банкам, закройте крышками. Этот арбузный джем хорош к чаю, тостам, сырникам или как топпинг для мороженого. Готовьте сразу двойную порцию — это варенье съедают вмиг.

