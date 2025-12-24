Новый год-2026
Кальмарный салат больше не делаю — фарширую их этой сочной начинкой: 30 минут для эффектного блюда к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вся магия этого блюда — в его сердцевине. Обжаренные шампиньоны дают глубину и аромат, яйца связывают и добавляют нежность, а сыр, плавясь внутри, окутывает все кремовой тягучей текстурой. Кальмар же лишь деликатно обрамляет этот богатый вкус.

Шампиньоны (300 г) нарезаю и обжариваю на сковороде на среднем огне около 5 минут до мягкости. К грибам разбиваю 6 яиц, добавляю соль и черный перец по вкусу и готовлю, помешивая, пока яйца не схватятся до состояния влажного скрембла. Снимаю с огня, добавляю измельченный укроп (1 пучок) и мелко натертый сыр (150 г), тщательно перемешиваю. Этой остывшей яично-грибной смесью начиняю подготовленные и очищенные тушки кальмаров (4 шт.), не утрамбовывая слишком плотно. Нафаршированных кальмаров укладываю в смазанную маслом жаропрочную форму и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Готовых кальмаров вынимаю, даю немного остыть, нарезаю толстыми ломтиками и подаю к столу.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

