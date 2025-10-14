Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:00

Маринованный арбуз: хрустящая закуска и необычный десерт

Рецепты маринованного арбуза в банках и бочках Рецепты маринованного арбуза в банках и бочках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбузный сезон подходит к концу, а значит, самое время запастись арбузами в банке на зиму. О том, как выбрать плод, подготовить тару и замариновать мякоть, читайте в материале NEWS.ru.

Классический рецепт маринованного арбуза в банке с уксусом

Классический рецепт маринованного арбуза подразумевает использование уксуса и пряностей, что позволяет сохранить плоды на долгое время и вновь почувствовать их пикантный вкус в холодные дни.

Ингредиенты

  • Арбуз, нарезанный небольшими кусочками (шайбочками или кубиками) — 1 кг

  • Уксус 9% — 100 мл

  • Вода питьевая — 400 мл

  • Сахар — 150 г

  • Соль — 1 ст. ложка

  • Душистый перец — 5–7 горошин

  • Лавровый лист — 2–3 шт.

  • Корица — щепотка (по желанию)

Приготовление

  1. Вымыть арбуз, кожуру удалить, а мякоть нарезать на удобные для маринования кусочки.

  2. В сотейнике соединить воду, сахар, соль, вскипятить будущий маринад.

  3. Ввести уксус, специи (перец, лавровый лист, корицу) и проварить маринад 3–4 минуты.

  4. Стерилизовать банки.

  5. Выложить арбуз в банки, залить горячим маринадом.

  6. Закатать стерилизованными крышками.

  7. Поставить банки вверх дном, укутать одеялом для медленного остывания.

Через сутки маринованный арбуз будет готов к употреблению, но для более насыщенного вкуса рекомендуется подождать 2–3 дня. Этот рецепт маринованного арбуза позволяет сохранить хрустящую текстуру мякоти, а также натуральную сладость плода и пикантную кислинку маринада.

Арбуз в пряном рассоле без стерилизации

Для тех, кто хочет быстро приготовить маринованный арбуз без сложной подготовки и стерилизации, существует быстрый вариант в пряном рассоле.

Ингредиенты

  • Арбуз — 1 кг

  • Вода — 500 мл

  • Соль — 1,5 ст. ложки

  • Сахар — 100 г

  • Уксус 9% — 150 мл

  • Гвоздика — 3–4 бутона

  • Кориандр — 1 ч. ложка

  • Перец черный молотый — 1/2 ч. ложки

  • Чеснок — 2–3 зубчика (на ваше усмотрение)

Приготовление

  1. Нарезать арбуз небольшими кусочками, очистив от кожуры.

  2. Смешать воду, соль, сахар и довести до кипения.

  3. Добавить уксус и специи, прогреть еще 2 минуты.

  4. Выложить арбуз в чистую, но необязательно стерилизованную посуду.

  5. Залить горячим рассолом, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 10–12 часов.

По истечении указанного времени закуску можно подавать к столу. Пряный рассол придает мякоти легкую пикантную остринку. Этот рецепт удобен, когда нужно быстро сделать закуску и нет времени ждать.

Рецепт арбуза в бочке

Нельзя не вспомнить о рецепте арбуза в бочке. Вам потребуется деревянная емкость объемом от 20 до 50 л.

Ингредиенты

  • Арбуз — 10–15 кг (желательно средней зрелости с плотной мякотью)

  • Вода — 10 л

  • Соль — 300–400 г (примерно 3–4 ст. ложки)

  • Сахар — 500 г

  • Уксус 9% — 1 л

  • Черный перец горошком — 20–30 шт.

  • Лавровый лист — 10–15 шт.

  • Гвоздика — 5–7 бутонов

  • Душистый перец — 10 горошин

  • Чеснок — 3–4 головки (по желанию)

Приготовление

  1. Очистите арбузы от кожуры и нарежьте крупными кусками.

  2. Вымойте деревянную бочку и простерилизуйте, залив ее кипятком или промыв раствором пищевой соды.

  3. Выложите в бочку арбузные куски плотно, но аккуратно, чередуя с чесноком и пряностями.

  4. Вскипятите воду, растворите в ней соль и сахар, снимите с огня и добавьте уксус.

  5. Залейте рассолом арбузы в бочке так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

  6. Накройте бочку крышкой или плотной тканью и придавите грузом, чтобы арбузы не всплывали.

  7. Оставьте бочку при температуре 18–22 градусов на 7–10 дней.

Через неделю арбуз будет готов к употреблению — хрустящий, насыщенный, пряный, с легкой кислинкой. Хранить такой продукт лучше в прохладном месте, чтобы сохранить его свежесть и хрусткость на долгое время.

Секреты хрустящих маринованных арбузов: как выбрать плод и подготовить тару

И еще пару слов о том, как сохранить арбуз на зиму. Чтобы маринованная закуска получилась не только вкусной, но и нарядной, важно правильно выбрать сам плод и подготовить посуду.

Выбор арбуза

  • Лучше выбирать арбузы средней зрелости — слишком спелые могут стать мягкими после маринования.

  • Обратите внимание на плотность мякоти: она должна быть твердой и сочной, без признаков перезрелости.

  • Кожура должна быть целой, без механических повреждений и темных пятен.

  • Оптимально использовать арбузы с желтым пятном на боку — это показатель натуральной зрелости.

Подготовка тары

  • Для классического маринования идеально подходят стеклянные банки, которые можно стерилизовать.

  • Банки нужно тщательно вымыть и простерилизовать кипятком или в духовке, это позволит избежать развития нежелательной микрофлоры.

  • Крышки также должны быть чистыми и герметичными.

  • Используйте посуду с достаточным объемом, чтобы арбузные кусочки не были слишком плотно утрамбованы.

Советы для сохранения хруста

  • Не нарезайте арбуз слишком мелко — крупные куски лучше сохраняют хрустящую текстуру.

  • Добавляйте в рассол немного лимонной кислоты или винного уксуса — они помогают укрепить мякоть.

  • Не пересаливайте рассол, иначе арбуз может потерять свежесть и стать мягким.

  • После заливки рассолом не убирайте заготовки сразу в холодильник: дайте им медленно остыть при комнатной температуре.

Соленый маринованный арбуз — уникальная закуска, которая порадует вас необычными вкусовыми оттенками: от природного сладкого до пикантного кисленького.

Теперь вы знаете, как сохранить арбуз на зиму. Обязательно запаситесь необычной закуской, и домашние заготовки будут радовать вас долгими холодными вечерами.

Ранее мы рассказали, как замариновать капусту со свеклой.

