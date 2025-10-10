Вкусно и быстро: маринованная капуста на зиму по рецепту «Пелюстка»

Маринованная капуста на зиму — это вкусная и полезная заготовка, которая обязательно должна быть в вашем холодильнике. Капуста, приготовленная по рецепту «Пелюстка», отличается насыщенным вкусом и ярким цветом благодаря добавлению свеклы и моркови.

Для приготовления вам понадобятся: 2 кг капусты, 1 средняя свекла, 1 большая морковь, 2 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара, 100 мл уксуса 9%, 1 стакан воды и специи по вкусу (например, черный перец горошком и лавровый лист). Кочан нарежьте тонкими кусочками, свеклу и морковь натрите на крупной терке, смешайте с солью, сахаром и специями, залейте уксусом с водой и тщательно перемешайте. Дайте закуске замариноваться при комнатной температуре в течение 2–3 дней, затем уберите в холодильник.

Этот рецепт маринованной капусты на зиму «Пелюстка» помогает сохранить свежесть и хрустящую текстуру овощей. Ее неповторимый вкус понравится всей семье!

