Русские голубцы: простой рецепт, который полюбит вся семья

Русские голубцы — это традиционное блюдо, которое не оставит равнодушным никого. Мягкие капустные листья, сочный фарш и аппетитная подлива создают атмосферу семейного уюта. Приготовить голубцы совсем не сложно, а результат порадует даже начинающих кулинаров.

Для рецепта понадобятся: капуста — 1 кочан, фарш говяжий — 500 г, рис — 100 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., помидоры — 3 шт., сметана — 150 г, растительное масло — 2 ст. л., соль и перец по вкусу.

Первым делом крупу отваривают до полуготовности, овощи обжаривают, затем смешивают с мясом, рисом и специями. Листья капусты отваривают до мягкости и заворачивают в них фарш. Для соуса разогревают растительное масло, добавляют мелко нарезанные помидоры и тушат 5 минут. Затем вводят сметану, немного соли и хорошо перемешивают. Голубцы укладывают в кастрюлю, заливают соусом из томатов и сметаны и тушат под крышкой около часа. Русские голубцы готовы радовать вас своим нежным вкусом и ароматом.

Попробуйте этот простой рецепт, чтобы почувствовать вкус настоящей русской кухни.

