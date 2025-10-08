Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:45

Русские голубцы: простой рецепт, который полюбит вся семья

Рецепт русских голубцов Рецепт русских голубцов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Русские голубцы — это традиционное блюдо, которое не оставит равнодушным никого. Мягкие капустные листья, сочный фарш и аппетитная подлива создают атмосферу семейного уюта. Приготовить голубцы совсем не сложно, а результат порадует даже начинающих кулинаров.

Для рецепта понадобятся: капуста — 1 кочан, фарш говяжий — 500 г, рис — 100 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., помидоры — 3 шт., сметана — 150 г, растительное масло — 2 ст. л., соль и перец по вкусу.

Первым делом крупу отваривают до полуготовности, овощи обжаривают, затем смешивают с мясом, рисом и специями. Листья капусты отваривают до мягкости и заворачивают в них фарш. Для соуса разогревают растительное масло, добавляют мелко нарезанные помидоры и тушат 5 минут. Затем вводят сметану, немного соли и хорошо перемешивают. Голубцы укладывают в кастрюлю, заливают соусом из томатов и сметаны и тушат под крышкой около часа. Русские голубцы готовы радовать вас своим нежным вкусом и ароматом.

Попробуйте этот простой рецепт, чтобы почувствовать вкус настоящей русской кухни.

Ранее мы поделились рецептом творожной запеканки с манкой.

голубцы
рецепты
простые рецепты
национальная кухня
мясо
капуста
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Болгарская кухня: готовьте быстро и ешьте с удовольствием
В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.