Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:15

Белорусская картофельная бабка: готовим ароматную запеканку с фаршем

Белорусская картофельная бабка Белорусская картофельная бабка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить по-настоящему удачную белорусскую картофельную бабку с фаршем? Секрет идеальной консистенции и вкуса кроется в точных пропорциях. Для этого вам понадобится 1 кг картофеля, 300–400 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки или манки, соль и перец по вкусу.

Натертый картофель лучше отжать от лишнего сока. Обжарьте лук с фаршем до полуготовности и смешайте с картофельной массой. Добавьте яйцо и муку — они свяжут массу и не дадут блюду развалиться. Выложите смесь в смазанную форму и выпекайте около 40–50 минут до золотистой корочки.

Такого количества ингредиентов хватит, чтобы накормить 3-4 человек. Готовьте с душой, и у вас получится восхитительная белорусская картофельная бабка с фаршем — сытная, ароматная и очень домашняя. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом хрустящего рулета с курицей.

национальная кухня
быстрые рецепты
рецепты
еда
картофель
мясо
запеканки
запеканка
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.