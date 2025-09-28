Белорусская картофельная бабка: готовим ароматную запеканку с фаршем

Хотите приготовить по-настоящему удачную белорусскую картофельную бабку с фаршем? Секрет идеальной консистенции и вкуса кроется в точных пропорциях. Для этого вам понадобится 1 кг картофеля, 300–400 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки или манки, соль и перец по вкусу.

Натертый картофель лучше отжать от лишнего сока. Обжарьте лук с фаршем до полуготовности и смешайте с картофельной массой. Добавьте яйцо и муку — они свяжут массу и не дадут блюду развалиться. Выложите смесь в смазанную форму и выпекайте около 40–50 минут до золотистой корочки.

Такого количества ингредиентов хватит, чтобы накормить 3-4 человек. Готовьте с душой, и у вас получится восхитительная белорусская картофельная бабка с фаршем — сытная, ароматная и очень домашняя. Приятного аппетита!

