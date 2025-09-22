«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:45

Хрустящие рулеты с курицей, от которых невозможно отказаться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о сухой и безвкусной курице! Эти рулетики из слоеного теста с начинкой из грудки выходят невероятно сочными, с идеально золотистой хрустящей оболочкой и волнующим букетом ароматных трав.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, соль, молотый перец, свежий укроп, чеснок, 4 слайса плавленого сыра, упаковка бездрожжевого слоеного теста, яйцо, семена кунжута. Мясо нужно отбить, щедро натереть специями с зеленью, накрыть сырными ломтиками и свернуть в тугой ролл. Каждый рулет заверните в тесто, смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и запекайте полчаса при 180 градусах.

Внутри образуется нежная сырная подушка, которая бережно пропитывает мясо, обеспечивая фантазийную сочность. Подавайте эти золотистые свертки с салатом из свежих овощей — этот кулинарный шедевр украсит любой праздничный ужин и поразит ваших гостей.

Ранее мы поделились рецептом ленивой лазаньи.

