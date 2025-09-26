Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 19:01

Мясные ежики с подливой: сытный и экономный ужин для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные ежики с подливой — блюдо, которое вернет вас в детство! Нежнейшие фаршевые шарики с рисом внутри, томленные в густой ароматной подливе, просто тают во рту, даря наслаждение сочностью и гармонией вкусов.

Рецепт: для начала смешайте 500 г мясного фарша, 100 г сырого риса, одну мелко нарубленную луковицу, соль и перец по вкусу. Слепите небольшие шарики. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте ежики до золотистой корочки. Переложите их в форму для запекания. Для подливы на той же сковороде обжарьте одну натертую морковь и луковицу, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, через минуту влейте 200 мл сливок или сметаны и 150 мл бульона/воды, посолите, поперчите, доведите до кипения. Залейте ежики соусом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут.

Рис внутри шариков во время запекания впитает сок и станет невероятно ароматным. Подавайте горячими, посыпав зеленью. Это отличный вариант сытного и экономного ужина для всей семьи!

