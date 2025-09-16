Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:01

Фаршированные каннеллони с мясом и сырным соусом: проще ужина не придумаешь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные каннеллони с мясным фаршем и сырным соусом — итальянское блюдо, которое поражает своей насыщенностью и нежностью, а готовится из доступных ингредиентов. Проще ужина не придумаешь!

Для приготовления обжарьте 500 г фарша (говядина + свинина) с луком и чесноком, добавьте соль, перец и мускатный орех. Начините полученной массой сухие трубочки каннеллони (250 г). Для соуса бешамель растопите 50 г масла, добавьте 2 ст. л. муки, влейте 500 мл молока, взбейте до густоты, добавьте 100 г тертого пармезана. Выложите каннеллони в форму, залейте соусом, посыпьте сыром и запекайте 25 минут при 200°C.

Подавайте сразу, украсив базиликом, — это блюдо перенесет вас в солнечную Италию. Вкус каннеллони — это гармония сочной мясной начинки со сливочно-сырным соусом, который запекается золотистой корочкой.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из картофеля и фарша за 30 минут: не разваливается и тает во рту.

Дарья Иванова
