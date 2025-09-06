Саммит ШОС — 2025
Не разваливается и тает во рту: рулет из картофеля и фарша за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из картофеля и фарша — это сытное и красивое блюдо, которое станет украшением любого стола. Он выпекается за 30 минут, не разваливается и тает во рту.

Рецепт: отварите 1 кг картофеля в мундире, очистите и разомните в пюре без добавления молока, но с 1 яйцом и 2 столовыми ложками муки для пластичности. Раскатайте картофельную массу в пласт толщиной 1,5–2 см на пищевой пленке. Равномерно распределите по поверхности 400 г любого мясного фарша, предварительно обжаренного с луком и специями. Аккуратно сверните рулет с помощью пленки, защипните края и переложите на противень швом вниз. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте сухарями для хрустящей корочки. Запекайте 30–40 минут при 180 градусах до золотистого цвета.

Рулет получается нежным внутри, с сочной мясной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Подавайте его горячим со сметаной или овощным салатом.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый рулет с сырно-чесночной начинкой в духовке.

Дарья Иванова
