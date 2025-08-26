День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:28

Праздничная закуска из простых продуктов: кабачковый рулет с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кабачковый рулет с сырно-чесночной начинкой удивит вас нежным вкусом, где легкая сладость кабачков сочетается с пикантностью начинки и золотистой сырной корочкой.

Для коржа натрите 500 г кабачков, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, щепоткой соли. Выпекайте на пергаменте 15 минут при 200°C тонким слоем (3-4 мм). Для начинки смешайте 200 г творожного сыра, 100 г тертого твердого сыра, 3 зубчика чеснока, зелень и 2 ст. л. сметаны. Остывший корж смажьте начинкой, сверните рулетом, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут.

При разрезании рулет держит форму, но тает во рту: кабачковая основа нежная, а сырная начинка кремовая, с приятной остротой. Подавайте теплым или остывшим — это отличная праздничная закуска, которая готовится из простых продуктов.

Ранее стало известно, как приготовить яичные рулетики с начинкой: выручат, когда на завтрак есть только 15 минут.

рулеты
кабачки
рецепты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, в чем «Адмирал Нахимов» является «настоящим зверем»
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.