Праздничная закуска из простых продуктов: кабачковый рулет с начинкой

Этот кабачковый рулет с сырно-чесночной начинкой удивит вас нежным вкусом, где легкая сладость кабачков сочетается с пикантностью начинки и золотистой сырной корочкой.

Для коржа натрите 500 г кабачков, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, щепоткой соли. Выпекайте на пергаменте 15 минут при 200°C тонким слоем (3-4 мм). Для начинки смешайте 200 г творожного сыра, 100 г тертого твердого сыра, 3 зубчика чеснока, зелень и 2 ст. л. сметаны. Остывший корж смажьте начинкой, сверните рулетом, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут.

При разрезании рулет держит форму, но тает во рту: кабачковая основа нежная, а сырная начинка кремовая, с приятной остротой. Подавайте теплым или остывшим — это отличная праздничная закуска, которая готовится из простых продуктов.

