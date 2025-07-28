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28 июля 2025 в 23:01

Яичные рулетики с начинкой: выручат, когда на завтрак есть только 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичные рулетики с ветчиной и сыром — это нежное воздушное блюдо с насыщенным вкусом. Тонкий яичный блинчик, хрустящий снаружи и мягкий внутри, сочетается с сочной начинкой, создавая гармоничный вкусовой букет.

Для приготовления взбейте 4 яйца с 2 ст. л. молока, щепоткой соли и перца. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, влейте тонкий слой яичной массы и жарьте на среднем огне до готовности. На готовый блинчик выложите ломтики ветчины и посыпьте тертым сыром. Аккуратно сверните рулетиком и подрумяньте на сковороде еще 1–2 минуты. Можно добавить зелень, помидоры или грибы для разнообразия.

Подавайте горячими с зеленым салатом или соусом — это блюдо выручит, когда на завтрак есть только 15 минут. Также подойдет в качестве перекуса или легкого ужина.

Ранее стало известно, как приготовить воздушную сырную лепешку в духовке: домашних за уши не оттащишь.

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завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
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